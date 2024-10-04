Рекордсменка Юлия Рыжанкова — о международных стартах: «Никто не ждет русских спортсменов»

Рекордсменка России и Европы беге на 100 км Юлия Рыжанкова в интервью «СЭ» поделилась мнением о недопуске российских спортсменов на международную арену.

— Очень обидно, что нас не пускают на международную арену, ведь мой нынешний результат обеспечил бы призовое место на чемпионатах мира, если судить по статистике последних лет. Конечно, можно попробовать попасть в рейтинги, но не факт, что рекорд будет засчитан и состоится официальное награждение. Даже если поехать туда, организаторы могут засчитать результат как личный зачет и не учитывать его в мировом рейтинге.

— Но вам бы все равно хотелось принять участие?

— В следующем году можно попробовать заявиться на чемпионат мира, не знаю, прошел ли он уже в этом году... Вроде бы должен состояться в Индии, но его результаты я, признаться, еще не смотрела (турнир пройдет 7-8 декабря. — Прим. «СЭ»). Обидно, что я не могу принять участие в турнире, но никто не ждет там русских спортсменов.