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Легкая атлетика

Сегодня, 09:15

Рекордсменка Юлия Рыжанкова — о международных стартах: «Никто не ждет русских спортсменов»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Рекордсменка России и Европы беге на 100 км Юлия Рыжанкова в интервью «СЭ» поделилась мнением о недопуске российских спортсменов на международную арену.

— Очень обидно, что нас не пускают на международную арену, ведь мой нынешний результат обеспечил бы призовое место на чемпионатах мира, если судить по статистике последних лет. Конечно, можно попробовать попасть в рейтинги, но не факт, что рекорд будет засчитан и состоится официальное награждение. Даже если поехать туда, организаторы могут засчитать результат как личный зачет и не учитывать его в мировом рейтинге.

— Но вам бы все равно хотелось принять участие?

— В следующем году можно попробовать заявиться на чемпионат мира, не знаю, прошел ли он уже в этом году... Вроде бы должен состояться в Индии, но его результаты я, признаться, еще не смотрела (турнир пройдет 7-8 декабря. — Прим. «СЭ»). Обидно, что я не могу принять участие в турнире, но никто не ждет там русских спортсменов.

Юлия Рыжанкова. «Сирен у нас уже никто не боится». Марафонка из Белгородской области — о рекорде Европы и школьницах с наращенными ногтями

легкая атлетика

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