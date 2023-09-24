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Сегодня, 16:15

Реунков — о рекорде эфиопки Ассефы: «Никогда не думал, что женщины могут бежать марафон быстрее 2:12»

Алина Савинова
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Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в марафонском беге Алексей Реунков отреагировал на результат эфиопки Тигист Ассефы в дисциплине марафон на турнире в Берлине.

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 42,195 км за 2 часа 11 минут 53 секунды и установила мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал кенийке Бриджид Косгеи (2 часа 14 минут 4 секунды).

«Я до сих пор в шоке от этого результата, мне в него пока сложно поверить. Никогда не думал, что женщины могут бежать марафон быстрее 2:12. Предполагал, что такое может произойти лет через 10, не раньше. То, что случилось сегодня, это нечто фантастическое», — приводит ТАСС слова Реункова.

Ассефа побеждает в Берлинском марафоне второй год подряд.

Источник: https://tass.ru/sport/18829095
легкая атлетика
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