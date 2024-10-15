Российская бегунья, лишенная золота Олимпиады, хочет добиться успеха в другом виде спорта

Юлия Ахтямова, выигравшая золотые медали Олимпийских игр-2012 и чемпионата мира-2011 в беге на 3000 м под фамилией Зарипова, но затем лишенная наград, в интервью «СЭ» заявила, что в 38 лет хочет добиться успеха в набирающем обороты виде спорта — гонках с препятствиями.

— Конечно, период дисквалификации дался очень тяжело. Для меня, признаюсь, было очень неожиданно, считала себя невиновной, поэтому не понимала, как все это произошло. Сейчас отношусь к ситуации более спокойно, поскольку вижу отношение к нашей стране и к нашим спортсменам в мире. Поэтому перестала бояться своего прошлого, концентрируюсь на настоящем и будущем, стараюсь смотреть вперед с позитивом. Тем более со мной в трудный момент остались те люди, которые должны были остаться, — поддержали семья и друзья. Теперь мы с нашей большой дружной семьей движемся в одном направлении, мотивируя с детьми друг друга. Сейчас во мне накопилось столько энергии, которую хочется реализовать! Ведь, по сути, карьеру в легкой атлетике мне обрубили в расцвете сил — в 28 лет.

Сейчас я больше интересуюсь гонками с препятствиями. Бросила вызов себе — хочу, могу и сделаю. Почему бы и не добиться высоких результатов? Да, мне уже не так мало лет, но запал-то, желание реализоваться остались. К тому же являюсь еще и примером для своих детей. Старшая дочка равнодушна к спорту, но 10-летняя дочка и 6-летний сын также увлеклись гонками с препятствиями. Младшей всего два года, но она уже с удовольствием виснет на турниках. Меня очень радует, что дети преодолевают препятствия, овладевают навыками, прибавляют в ловкости и силе. Это куда лучше, чем сидеть дома, уткнувшись в телевизор или гаджет.

В январе 2015 года РУСАДА объявило о дисквалификации Зариповой с 25 июля 2013 года на два с половиной года, заявив об абнормальных данных биопаспорта спортсменки в периоды с 20 июня по 20 августа 2011 года и с 3 июля по 3 сентября 2012 года.