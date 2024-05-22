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Сегодня, 08:45

Российская легкоатлетка рассказала, что международная федерация не признала ее достижение

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России по спортивной ходьбе Рейхан Каграманова рассказала «СЭ», что World Athletics не признала ее результат, показанный на Кубке России в прошлом сезоне. Каграманова прошла 20 км за 1 час 25 минут 21 секунду, что можно было считать лучшим результатом сезона в мире.

— Только под конец сезона-2023, ближе к Кубку России, я воспряла духом, — сказала Каграманова «СЭ». — Потому что соревнования проходили в Кемеровской области, откуда я сама родом. Приехали родственники, семья, близкие друзья. Но самое главное, что был мой первый тренер Каракулов Анатолий Николаевич. Хотелось для него эту победу одержать. Получился очень высокий результат — 1 час 25 минут 21 секунда. У нас в последние лет шесть так быстро никто не ходил. В мировой истории этот результат, наверное, в десятке лучших.

— Как минимум это был лучший результат сезона в мире.

— Да. Не знаю, в чем причина, но этот результат не внесли в мировой рейтинг. Хотя Кубок России всегда вносится.

— Пытались узнавать, почему так получилось?

— Я пробовала. Сказали, что, возможно, с опозданием придет, что документы вроде как отправили, что попозже появится. Но в итоге — тишина. Обидно за это. В тот момент ведь сошлись все звезды: погодные условия, трасса хорошая, без перепадов, поддержка, физическая подготовка. Тогда же, перед Кубком России, проходил чемпионат мира. Там победительница показала результат 1 час 26 минут 50 секунд. У меня была установка пройти быстрее намеченного времени и показать лучший результат сезона в мире. То есть я изначально знала, что пойду одна и что мы делаем специальную подготовку для этого. Однако не думала, что результат будет настолько высоким. Мне на тот момент казалось, что уже не покажу такое время в своей спортивной карьере. Для меня это было чем-то феноменальным.

— А каково видеть, что кто-то показывает результат хуже, но становится чемпионом мира?

— Обидно, конечно. Все равно считают по регалиям, а у нас в России выше статуса чемпионки России ничего нельзя получить. Надеюсь, что другие спортсмены и тренеры следят за нашими результатами и понимают, что есть еще атлеты, которые могут составить им конкуренцию.

Рейхан Каграманова. «Было болезненно смотреть на костылях Олимпиаду». Наша скороходка показывает лучшие результаты в мире, но их не замечают
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