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Легкая атлетика

Сегодня, 13:30

Российская легкоатлетка с малийскими корнями отвергла возможность смены гражданства

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка России в беге с барьерами Эмилия Тангара в интервью «СЭ» ответила на вопрос о возможности выступать за сборную Мали.

Отец Тангара — малиец, а мать — русская. Сама спортсменка родилась в Воронеже.

— В твоей ситуации не было желания попробовать за Мали выступать?

— Нет, не было, и предложений не было. Там спорт не сильно развит, и вообще не вижу предпосылок выступать за Мали, если честно. Я общаюсь с семьей по ту сторону, но никогда не была у них. Папа в Мали живет, и сестры у меня там. Поддерживаем связь.

— Но ты же чемпионка России — и это потолок. В Мали было бы не так.

— Ну... Сейчас мы двигаемся в тех условиях, что есть. Скоро Игры БРИКС, уже что-то и новенькое. Также надеемся на Игры дружбы. И потихоньку просто будем смотреть, как дальше будет.

— Тебе важно, чтобы на Играх БРИКС против тебя вышли сильные соперницы?

— Мне важно просто новых людей увидеть, потому что мы все в одной тарелке, так сказать, уже долго друг друга знаем. Бывают инциденты, как сегодня, но в основном все результаты стабильны. Инцидент — я сегодня проиграла, имею в виду. Не то чтобы я к такому не привыкла, но произошла ошибка, а дальше скользкая дорожка, и почти с места пришлось начинать бежать. А так с новыми людьми побегать интересно, конечно.

Эмилия Тангара. «Расизм в России есть. Но не так, как в США». Темнокожая легкоатлетка хочет выступать за Россию

легкая атлетика
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