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Сегодня, 14:26

Российский легкоатлет Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации

Алина Савинова
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Российский легкоатлет Андрей Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, первоначально Сильнову хотели назначить дополнительную четырехлетнюю дисквалификацию до 2028 года. Однако спортсмену с помощью адвокатов удалось сократить срок до одного года. По словам источника, российский легкоатлет не видит смысла дальше оспаривать годичную дисквалификацию. Сильнов считает, что это пустая трата времени.

9 мая Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил о продлении дисквалификации российского прыгуна в высоту. В 2021 году Сильнов был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Сильнов является олимпийским чемпионом 2008 года, чемпионом Европы 2006 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17712687
Андрей Сильнов
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