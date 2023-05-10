Российский легкоатлет Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации

Российский легкоатлет Андрей Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, первоначально Сильнову хотели назначить дополнительную четырехлетнюю дисквалификацию до 2028 года. Однако спортсмену с помощью адвокатов удалось сократить срок до одного года. По словам источника, российский легкоатлет не видит смысла дальше оспаривать годичную дисквалификацию. Сильнов считает, что это пустая трата времени.

9 мая Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил о продлении дисквалификации российского прыгуна в высоту. В 2021 году Сильнов был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Сильнов является олимпийским чемпионом 2008 года, чемпионом Европы 2006 года.