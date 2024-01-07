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Сегодня, 17:27

Савелий Савлуков превзошел рекорд Европы в беге на 600 метров в помещении

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Савелий Савлуков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский бегун Савелий Савлуков превзошел рекорд Европы в забеге на 600 метров в помещении.

На турнире «Рождественские старты» в Екатеринбурге спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту и 15,09 секунды. Россиянин опередил на 0,03 секунды результат немца Нико Мотчебона, который установил рекорд Европы в феврале 1999 года.

Также 23-летний Савлуков поставил новый рекорд России в беге на 600 метров в помещении. Предыдущее достижение принадлежало Юрию Борзаковскому (1 минута и 16,02 секунды).

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