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Легкая атлетика

Сегодня, 12:28

Семеня хочет баллотироваться на пост президента World Athletics

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Двукратная олимпийская чемпионка Кастер объявила о намерении баллотироваться на пост президента World Athletics. Выборы нового главы организации пройдут в 2027 году.

«Мне нравится бросать вызов людям, которых не волнуют права спортсменов. Я понимаю важность спорта и хочу обратиться к атлетам — речь должна идти не обо мне, речь должна идти о их защите, речь должна идти о том, чтобы ко всем спортсменам относились одинаково», — приводит слова Семени ARD.

Нынешний глава World Athletics Себастьян Коу в 2023 года был переизбран в третий раз и уже не сможет снова баллотироваться на данный пост.

В июне 2023 года Семеня выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении ее прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. На счету спортсменки два золота Олимпийских игр на дистанции 800 метров — в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Кастер Семеня
Себастьян Коу
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