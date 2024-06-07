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Легкая атлетика

Сегодня, 19:15

Клевцов больше не тренирует легкоатлета Савлукова

Руслан Минаев
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Легкоатлет Савелий Савлуков больше не тренируется под руководством Сергея Клевцова.

«Десять дней назад я принял решение прекратить работу с Савлуковым и уведомил об этом руководство сборной, — цитирует Клевцова ТАСС. — Как вы думаете, кто кому должен ставить условия в работе: тренер спортсмену или наоборот? Я в предлагаемой спортсменом парадигме не работаю, поэтому наше сотрудничество закончено».

24-летний Савлуков является чемпионом России и обладателем Кубка страны в беге на 400 метров.

Источник: ТАСС
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