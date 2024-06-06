Шубенков иронично ответил журналисту на вопрос о результатах: «Подкол засчитан»

Чемпион мира-2015, легкоатлет Сергей Шубенков после четвертого места в беге с барьерами на 110 метров на мемориале братьев Знаменских с юмором прокомментировал свой результат.

«Огорчен, хочу найти еще кому слить. Давайте с вами зарубимся, вы тоже меня обгоните. Крайне плохо идет сезон, я не могу добавить. Ничего не получается — тренироваться, очевидно, мешают старые травмы. Не хватает сил, видимо. У меня все очень плохо.

Соперники на Играх БРИКС будут те же, что и сегодня. Получается, без медалей? Подкол засчитан. Я с этим парнем больше не хочу разговаривать! Пусть в ВФЛА запрос теперь подает.

Надо ли мне разозлиться перед Играми БРИКС? Да надо научиться получать удовольствие, а у меня все болит. Болит ли душа? Скорее нога, а душа пусть у вас за меня поболит», — передает слова Шубенкова корреспондент «СЭ».