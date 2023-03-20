Сергей Шубенков: «Когда в Токио порвался ахилл, словно оковы спали. До этого жесть творилась»

Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной о своих чувствах в момент, когда стало понятно, что он не сможет выступить на Играх в Токио.

— Каково это: пройти олимпийский цикл, выиграть дело о допинге, добраться до Японии — и не суметь выйти на старт? — вопрос Шубенкову.

— Когда это случилось, настало облегчение. Вся жесть творилась до того. Допинговая история, все это накатывало, организм копил проблемы. Потом меня отпустило — когда понял, что еду в Токио. Но к тому моменту уже выдохся... Когда за пару недель до выезда начал понимать: что-то идет не так, может не получиться — это самый тяжелый момент. Но все равно надежда умирает последней — я старался до конца. А когда ахилл порвался — правда словно оковы спали.

— Ты не суеверен? Не думал, что сам мысленно притянул эту неудачу?

— Нет-нет. Никаких суеверий, но психология и психосоматика все равно работают. Если ты много нервничаешь, то потом организм, не исключено, отреагирует самым неожиданным образом.

— Как у тебя сейчас со здоровьем? Полностью восстановился?

— Да, все хорошо, спасибо. Травмы залечил, форму набрал. Нога цела — бегаю, прыгаю, счастлив, радуюсь. Не скажу, что совсем ничего не болит, но это нормально, когда у спортсмена за 30 что-нибудь ноет. Ничего, справляюсь. Планирую результаты. Летом что-нибудь покажу.

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