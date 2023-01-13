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Допинг

Сегодня, 18:00

Шестеро российских легкоатлетов получили дисквалификации за допинг

Иван Шитик
Корреспондент
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На основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за нарушение антидопинговых правил разные сроки дисквалификации получили шесть легкоатлетов: Екатерина Строкова, Евгения Колодко, Елена Чуракова, Анастасия Капачинская, Антон Любославский и Евгения Полякова, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Метательница диска Екатерина Строкова, толкательница ядра Евгения Колодко, бегуньи Елена Чуракова, Анастасия Капачинская и Евгения Полякова, а также толкатель ядра Антон Любославский были дисквалифицированы за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода.

Чуракова и Колодко дисквалифицированы на два года, а Строкова, Любославский и Полякова — на четыре года. К Капачинской дополнительный срок дисквалификации не применяется. Ранее Колодко, Чуракова и Капачинская уже были дисквалифицированы из-за допинга.

Источник: https://rusathletics.info/152800
Анастасия Капачинская
Евгения Колодко
Елена Чуракова
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