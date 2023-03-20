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Легкая атлетика

Сегодня, 14:15

Шубенков объяснил, как научился бить людей по лицу

Сергей Шубенков.
Фото AFP
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Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной о том, какими видами спорта занимался помимо легкой атлетики.

— У меня имелась возможность выбирать — то плавание, то футбол. А потом я отказался делать выбор. Сказал: все, не хочу никуда. На что получил ответ: «Тогда решаем мы. У тебя все равно в школе вечно с другими мальчиками конфликты, вот и иди в бокс», — вспоминает Шубенков. — Там научили не бояться ударить обидчика по физиономии — до этого опасался и не мог. Когда стал бить других мальчиков по лицу, в школе наладились прекрасные отношения со всеми — после этого спокойно и с удовольствием учился.

Полностью интервью Шубенкова «СЭ» читайте здесь

Сергей Шубенков
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