Шубенков объяснил, почему не заканчивает карьеру

Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной о своих источниках доходов в отсутствие международных выступлений.

— Пока Сергей Шубенков зарабатывал деньги в «Бриллиантовой лиге», жена Сергея Шубенкова занималась не только воспитанием их детей, но и набиралась опыта в своей профессии — она юрист. И сейчас мы находимся на переломном этапе, когда еще чуть-чуть, и супруга начнет пополнять семейный бюджет больше меня, — убежден Шубенков. — Вопрос на самом деле очень актуальный, злободневный, но определенный запас прочности накопить успел. Государство родное не бросает. Понятно, что сейчас это не так весело и жирно, как раньше, но жить можно, не жалуюсь. Еще и поэтому не завязываю со спортом. Ты вот удивилась, что я еще в строю. То, чем занимаюсь, умею делать хорошо, а где заработать столько же — пока не знаю. Наверняка можно, но еще не пробовал.

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