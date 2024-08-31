Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 07:30

Шубенков: «Приходится думать о завершении карьеры. Но я хочу ещё побегать, есть силы»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Приходится думать об этом. Но я хочу еще побегать. У меня есть еще силы. Не знаю, дождусь ли я еще каких-либо международных стартов, но хочу повариться в этом бульоне как можно дольше. Сколько лет готов бегать? Нет точного понимания. Но уже не очень много, вы не переживайте (смеется)», — приводит слова Шубенкова Metaratings.ru.

На счету 33-летнего Шубенкова также 2 серебряные и 1 бронзовая награда мировых первенств. Он является двукратным чемпионом Европы и трехкратным триумфатором финалов Бриллиантовой лиги.

Источник: Metaratings
Сергей Шубенков
Обсудить
Читайте также
Слуцкий признался, что не понимает скептического отношения к Дзюбе
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Экс-командующий ВВС ВСУ отреагировал на свое увольнение фразой Залужного
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя