Шубенков: «С главой World Athletics Коу невозможно договориться о возвращении россиян»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказал мнение, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу не способен пойти на компромисс, чтобы вернуть легкоатлетов из России на соревнования под эгидой организации.

«Я думаю, что с Коу нереально договориться о нашем возвращении, — цитирует ТАСС Шубенкова. — Нужно дождаться, когда другой к власти придет, если придет».

68-летний британец Коу является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), выборы главы организации пройдут в марте в Афинах. В случае избрания руководителем МОК Коу будет вынужден покинуть пост президента World Athletics.

Российские легкоатлеты лишены возможности участвовать в крупных международных стартах с марта 2022 года.