Шубенков считает, что российскому спорту придется тяжело в случае избрания Коу главой МОК

Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков поделился мнением о возможном избрании главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу на пост президента МОК.

«Коу и ранее уже говорил, что хочет претендовать на пост президента МОК. И если его желания воплотятся в жизнь, то ничего хорошего нам ждать не придется», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Российские легкоатлеты не были допущены на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Новые выборы президента МОК пройдут весной 2025 года.