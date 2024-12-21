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Сегодня, 09:39

Шубенков впервые за 10 лет будет выступать зимой

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Клевцов, тренер российского бегуна с барьерами Сергея Шубенкова, рассказал о том, что спортсмен принял решение выступать в зимнем сезоне.

«Шубенков будет выступать в этом зимнем сезоне, он стартует в Омске 21 декабря на Мемориале Булатовых. На недавнем чемпионате Омской области он пробежал 60 метров с барьерами за 8,11 секунды», — приводит слова Клевцова ТАСС.

34-летний россиянин планирует выступить в Рождественском турнире в Екатеринбурге, а затем в Белоруссии. В начале февраля Шубенков примет участие в «Русской зиме» и завершит зимний сезон чемпионатом России в помещении, который пройдет в Москве.

На счету Шубенкова 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая награда мировых первенств. Он является двукратным чемпионом Европы и трехкратным триумфатором финалов Бриллиантовой лиги.

Источник: ТАСС
Сергей Шубенков
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