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Легкая атлетика

Сегодня, 13:38

Шубенков заявил, что легкоатлетов из России последними допустят до международных стартов

Виктория Кравченко
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что российские легкоатлеты последними получат право на возвращение на международные старты.

«Думаю, что возвращение будет проходить поэтапно, но в той длинной очереди российских представителей разных видов спорта легкоатлеты точно будут находиться в самом хвосте. Нас первыми отстранили, последними, думаю, и вернут. Пусть мы проверены-перепроверены по много раз, но все кроется в политике. У руководства World Athletics находятся люди из недружественных, скажем так, нашей стране государств, которые и сами Россию недолюбливают даже в силу исторических причин», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года лишены возможности участвовать крупных международных стартах. Право выступать на зарубежных турнирах под флагом страны легкоатлеты из России утратили еще в 2017 году.

Источник: https://tass.ru/sport/20880369
Сергей Шубенков
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