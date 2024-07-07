Шубенков: «Мне стыдно за результаты на Играх БРИКС»

Чемпион мира по легкой атлетике в барьерном беге Сергей Шубенков заявил, что не доволен показанными в этом сезоне результатами.

«Ни на Играх БРИКС, ни на других соревнованиях мне не удалось выйти на прежний уровень. Теперь остался чемпионат России — большой и крутой старт. Стараюсь хорошо к нему подготовиться и победить свои болячки. Хотелось бы выйти на уровень, за который не стыдно, а пока мне, если честно, стыдно. Результат 13,70, как на Играх БРИКС меня точно не устроит», — рассказал Шубенков Vprognoze.

На Играх БРИКС в Казани Шубенков с результатом 13,70 завоевал серебряную медаль на дистанции 110 метров с барьерами, уступив победителю Артему Макаренко.