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Легкая атлетика

Сегодня, 15:33

Шубенков заявил, что он не против шоу в формате «пришла — спела — пробежала»

Алина Савинова
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Чемпион мира Сергей Шубенков заявил, что легкоатлетические развлекательные шоу, в которых принимают участие как профессиональные спортсмены, так и представители шоу-бизнеса, имеют право на существование.

«Я считаю, что, в принципе, место есть таким мероприятиям, и в календаре время и место удачно выбрано для такого шоу. На стадионы зазывать людей тоже пробовали, но там такое шоу не очень, кажется, смотрится. А формат «пришла — спела — пробежала», по-моему, красив. На профессиональных стартах после такого шоу зрителей наверно, прибавится, но не так быстро», — приводит ТАСС слова Шубенкова.

4 июня в Москве состоялся Забег на Никольской, в котором принимали участие сильнейшие спринтеры России и Белоруссии. В рамках соревнований также проходили шоу-забеги — в них свои силы попробовали представители других видов спорта, бывшие жены футболистов и представители шоу-бизнеса, включая Ольгу Бузову.

Источник: ТАСС
Сергей Шубенков
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