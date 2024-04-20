Шведский атлет Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне (Китай).

24-летний спортсмен покорил планку на высоте 6 метров 24 сантиметра, превзойдя свое же достижение на 6 метров 23 сантиметра. Предыдущий рекорд был установлен Дюплантисом 18 сентября 2023 года в финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Шведский атлет является олимпийским чемпионом 2020 года, двукратным чемпионом мира (2022 и 2023) и Европы (2018 и 2022). Также он дважды становился чемпионом мира в помещении (2022 и 2024) и выигрывал чемпионат Европы в помещении (2021). На международной арене Дюплантис дебютировал в 2015 году.