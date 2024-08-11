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Легкая атлетика

Сегодня, 12:39

Скончалась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Зыбина

Алина Савинова
Галина Зыбина
Галина Зыбина.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
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Советская легкоатлетка Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни, сообщил комитет по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга в своих соцсетях.

Заслуженного мастера спорта СССР не стало в субботу, 10 августа. О времени и месте прощания с Зыбиной будет сообщено позднее.

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил талант Галины Ивановны. В эти трудные часы мы скорбим вместе с вами, наши сердца переполнены грустью. Светлая память», — говорится в сообщении.

Зыбина выступала за спортивные общества «Зенит» и «Труд». Она является олимпийской чемпионкой (1952), серебряным призером Олимпиады-1956, бронзовым призером Игр-1964 и чемпионкой Европы-1954 в толкании ядра. Спортсменка установила 8 мировых рекордов и 4 рекорда СССР.

Зыбина также была героем рубрики «СЭ» «Разговор по пятницам» в 2015 году.

Галина ЗЫБИНА. Галина Зыбина: «За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»
легкая атлетика
Галина Зыбина
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