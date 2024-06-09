Сменившая гражданство русская спортсменка Куличенко с рекордом выиграла чемпионат США

Сегодня, 13:01
Сменившая гражданство прыгунья Елена Куличенко стала победительницей студенческого чемпионата США (NCAA) по легкой атлетике в Пенсильвании.
Она взяла высоту 1,97 метра, установив рекорд соревнований. Куличенко разделила золото с Роуз Йебоа из Иллинойсского университета.
21-летняя спортсменка до мая 2021 года представляла Россию, после чего сменила спортивное гражданство на кипрское. В 2022 году легкоатлетка поступила в американский вуз и переехала в США.
В июле 2023 в результатом 190 см Куличенко стала чемпионкой Кипра.