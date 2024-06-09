Сменившая гражданство русская спортсменка Куличенко с рекордом выиграла чемпионат США

Сменившая гражданство прыгунья Елена Куличенко стала победительницей студенческого чемпионата США (NCAA) по легкой атлетике в Пенсильвании.

Она взяла высоту 1,97 метра, установив рекорд соревнований. Куличенко разделила золото с Роуз Йебоа из Иллинойсского университета.

21-летняя спортсменка до мая 2021 года представляла Россию, после чего сменила спортивное гражданство на кипрское. В 2022 году легкоатлетка поступила в американский вуз и переехала в США.