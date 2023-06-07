Обладатель мирового рекорда из Кубы Сотомайор: «Ласицкене бы меня победила»

Сегодня, 21:03
Кубинец Хавьер Сотомайор высказался о своем мировом рекорде в прыжках в высоту.
— Хотите ли, чтобы рекорд был побит или пусть держится вечно?
— Конечно. Побит моим сыном. Если серьезно, то я знаю, что в один из дней рекорд будет побит, — приводит РИА «Новости Спорт» слова Сотомайора.
— Ваш сын тоже занимается прыжками в высоту или в другой дисциплине?
— Да, он занимается прыжками в высоту. Ему 15 лет и прыгает в районе 2,05 м.
— Вы сами последний раз когда прыгали?
— Это было очень давно. Как-то попробовал прыгнуть во время тренировки с сыном, но пожалел об этом (смеется). Травмировал плечо.
— И каков был бы ваш результат сейчас?
— 1,90 м. Может быть, 2,00 м, точно не больше.
— То есть, Марию Ласицкене могли бы и не победить?
— Она бы выиграла у меня!
Сотомайор является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом мира в помещении, а также чемпионом «Дружбы-84» в Москве.