Обладатель мирового рекорда из Кубы Сотомайор: «Ласицкене бы меня победила»

Кубинец Хавьер Сотомайор высказался о своем мировом рекорде в прыжках в высоту.

— Хотите ли, чтобы рекорд был побит или пусть держится вечно?

— Конечно. Побит моим сыном. Если серьезно, то я знаю, что в один из дней рекорд будет побит, — приводит РИА «Новости Спорт» слова Сотомайора.

— Ваш сын тоже занимается прыжками в высоту или в другой дисциплине?

— Да, он занимается прыжками в высоту. Ему 15 лет и прыгает в районе 2,05 м.

— Вы сами последний раз когда прыгали?

— Это было очень давно. Как-то попробовал прыгнуть во время тренировки с сыном, но пожалел об этом (смеется). Травмировал плечо.

— И каков был бы ваш результат сейчас?

— 1,90 м. Может быть, 2,00 м, точно не больше.

— То есть, Марию Ласицкене могли бы и не победить?

— Она бы выиграла у меня!

Сотомайор является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом мира в помещении, а также чемпионом «Дружбы-84» в Москве.