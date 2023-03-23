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Легкая атлетика

Сегодня, 20:58

Совет World Athletics запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах

Иван Торопцев
Корреспондент
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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил решение о запрете трансгендерным спортсменам принимать участие в соревнованиях с женщинами.

«Совет на данный момент утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами. Они не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины. С 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики. Но в то же время мы создаем рабочую группу по изучению данного вопроса», — приводит «РИА Новости» слова президента World Athletics Себастьяна Коу.

Совет World Athletics заявлял о намерении пересмотреть правила допуска трансгендеров до соревнований в июне 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230323/legkoatlety-1860205868.html
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