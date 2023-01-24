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Сегодня, 18:45

Спортивный менеджер предложил Ласицкене прыгнуть через стену Кремля

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вице-президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан и руководитель бегового движения Timerman Вадим Янгиров в интервью «СЭ» высказался о популярности своего вида спорта и способах ее повысить.

«Не легкая атлетика тащила Усэйна Болта, а Болт тащил за собой легкую атлетику. Своей одиозностью, харизмой. Понятно, у него был талант и успехи, но он делал шоу. Все знают его фирменный жест, весь мир повторял за ним. Он постоянно продвигал себя, а следом за ним интерес рос и к спринтерским забегам в целом. Как-то раз Усэйн бежал против автомобиля — чем не способ популяризации спорта?

Почему бы Ласицкене не попробовать перепрыгнуть Кремлевскую стену? Установить дорожку с разбегом, планку и батут внизу. Продумать, как это может выглядеть. Перед Олимпиадой в Лондоне делали промо с прыгунами в длину, когда они прыгали через машины. У прыжков, особенно у прыжков с шестом, огромный потенциал, но их надо развивать», — сказал Янгиров.

Показатели телерейтингов чемпионатов мира по легкой атлетике падали на протяжении последних 10 лет.

 
Вадим Янгиров. Как вылечить легкую атлетику? Инструкция от топ-менеджера, который проводит один из крупнейших марафонов в России

 

Мария Ласицкене (Кучина)
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