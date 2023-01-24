Спортивный менеджер Янгиров: «Интерес к занятиям спорта зависит от уровня жизни и экономической ситуации в стране»

Вице-президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан и руководитель бегового движения Timerman Вадим Янгиров в интервью «СЭ» рассказал о причинах потери любительского спорта в первые годы новой России.

«Одна из причин — это уровень жизни. Смена приоритетов по пирамиде потребления. В середине нулевых у нас в стране наконец-то начал формироваться средний класс, люди начали смотреть не только на базовые потребности, оглядываться по сторонам. Стал развиваться культ здорового тела, люди стали следить за питанием, образом жизни. И в эту историю отлично вписался бег. На Западе все это произошло немного раньше по вполне объективным причинам. Дальше рост будет зависеть от общей экономической ситуации в стране.

Я надеюсь, что все будет хорошо и у людей будет возможность заниматься полезным хобби. Потому что, если серьезно заниматься бегом, это требует много времени и средств. Нужно покупать правильную экипировку, следить за диетой, работать с тренером, регулярно участвовать в соревнованиях. Конечно, если у человека вопрос стоит, где достать еду на ужин, ему будет не до марафона… А для качественного сервиса нужна массовость», — сказал Янгиров.

Участниками Казанского марафона в 2021 году стали 16 тысяч человек.