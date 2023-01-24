Спортивный менеджер Янгиров высказался о необходимости изменить правила в легкой атлетике

Вице-президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан и руководитель бегового движения Timerman Вадим Янгиров в интервью «СЭ» высказался о необходимых переменах в своем виде спорта.

«Мир меняется. Правила в футболе меняются постепенно. В биатлоне новые дистанции вводили, тоже многие были против. Сейчас с удовольствием смотрят масс-старт. Потому что контактная борьба, все на твоих глазах происходит. К примеру, недавно в легкой атлетике появилась смешанная эстафета. И в чем сок — тасовать команду можно как угодно, и на одном этапе могут встретиться девочка с мальчиком. Уже этот факт привлекает новых зрителей.

На Казанском марафоне мы давали девушкам небольшой гандикап в несколько минут, чтобы была интрига — догонит лидер мужчин или нет. Чаще не догоняли. Но дело не в этом, главное, какие эмоции были! Решалось все в финишном створе, там по трансляции голос срывали. Нужно больше таких смелых экспериментов. Они принесут просмотры, за просмотрами будет стабильная аудитория», — сказал Янгиров.

Впервые формат смешанной эстафеты был опробован на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.