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Сегодня, 10:13

Спринтер Владислав Скулин перенесет операцию после перелома ключицы

Руслан Минаев
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Легкоатлет Владислав Скулин перенесет операцию после перелома ключицы в результате падения на финише.

Спринтер упал после пересечения финишной черты на Кубке России, заняв первое место на дистанции 100 метров с результатом 10,30 секунды.

«Сейчас Владислав находится на лечении в Москве в одной из клиник Федерального медико-биологического агентства, — цитирует ТАСС тренера спортсмена Тамару Гербич. — В понедельник он еще раз будет осмотрен врачами, у него диагностированы закрытый перелом ключицы со смещением и перелом локтя».

Источник: ТАСС
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