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Легкая атлетика

Сегодня, 15:59

Суд отказал бывшему президенту ВФЛА Юрченко в выплате компенсации за увольнение

Алина Савинова

Московский городской суд отказал бывшему главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгению Юрченко в апелляционной жалобе на решение Хамовнического суда отклонить его требования о возмещении организацией материального ущерба при увольнении в размере 918 810,71 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение Мосгорсуда.

В январе Хамовнический суд Москвы отклонил иск Юрченко о выплате компенсации за увольнение и постановил взыскать с него 145 тысяч рублей, полученные после расторжения трудового договора. Бывший руководитель ВФЛА подал апелляцию на вынесенное решение в Мосгорсуд.

Московский городской суд, рассмотрев дело, признал обоснованным решение Хамовнического суда об отказе в удовлетворении исковых требований и установил, что выплата такой компенсации не предусмотрена ни трудовым законодательством, ни системой оплаты труда в ВФЛА.

Также Мосгорсуд отклонил иск ВФЛА к Юрченко о возврате 145 тысяч рублей, полученных им после увольнения.

Юрченко покинул пост президента ВФЛА 13 июля 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16018371
Евгений Юрченко
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