Свищев считает, что World Athletics должна восстановить ВФЛА

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) должна восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА уже долгое время находится в состоянии фактически заблокированной федерации. При комитете Государственной думы РФ по физической культуре и спорту была создана соответствующая рабочая группа по легкой атлетике. И World Athletics уже отмечала, что наша федерация движется в правильном направлении. Даже был разговор о том, что восстановление может состояться уже в нынешнем году.

Хотелось бы, конечно, рассчитывать на здравомыслие со стороны World Athletics. Спортсмены не должны быть предметом политических вопросов. Будем рассчитывать на прогресс в этом направлении, но не ждать чего-то фантастического. На данный момент многие международные федерации находятся под политическим влиянием, хотя пример Международной ассоциации бокса показывает обратное", — цитирует ТАСС Свищева.

ВФЛА была лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации в 2015 году на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Ранее World Athletics определила аудиторов, которые приступили к проверке выполнения стратегического плана восстановления ВФЛА.