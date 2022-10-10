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Легкая атлетика

Сегодня, 20:15

Свищев считает, что World Athletics должна восстановить ВФЛА

Мария Гусева

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) должна восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА уже долгое время находится в состоянии фактически заблокированной федерации. При комитете Государственной думы РФ по физической культуре и спорту была создана соответствующая рабочая группа по легкой атлетике. И World Athletics уже отмечала, что наша федерация движется в правильном направлении. Даже был разговор о том, что восстановление может состояться уже в нынешнем году.

Хотелось бы, конечно, рассчитывать на здравомыслие со стороны World Athletics. Спортсмены не должны быть предметом политических вопросов. Будем рассчитывать на прогресс в этом направлении, но не ждать чего-то фантастического. На данный момент многие международные федерации находятся под политическим влиянием, хотя пример Международной ассоциации бокса показывает обратное", — цитирует ТАСС Свищева.

ВФЛА была лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации в 2015 году на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Ранее World Athletics определила аудиторов, которые приступили к проверке выполнения стратегического плана восстановления ВФЛА.

Источник: https://tass.ru/sport/16010535
Сборная России по легкой атлетике
Дмитрий Свищев
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World Athletics приступила к аудиторской проверке деятельности ВФЛА