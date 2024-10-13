Тарасов заявил, что МОК и World Athletics негативно влияют на расширение Лиги марафонов БРИКС

Сегодня, 14:12
Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов отметил, что процесс расширения Лиги марафонов БРИКС идет непросто.
«Что касается расширения Лиги марафонов БРИКС, то перспективы есть, мы находимся в стадии переговоров с Индией, Бразилией, Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Процесс нелегкий, и сложности заключаются вовсе не в желании или нежелании того или иного марафона войти в нашу лигу. Есть влияние Международного олимпийского комитета и World Athletics. Но мы пытаемся договариваться, и я надеюсь, что в ближайшее время наша лига пополнится хотя бы одним марафоном, который проходит в стране, входящей в БРИКС», — приводит ТАСС слова Тарасова.
Он добавил, что организаторы проекта со следующего года будут фокусироваться на приглашении иностранных спортсменов из стран БРИКС.
В настоящее время в Лигу марафонов БРИКС входят Московский и Казанский марафоны, а также марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.