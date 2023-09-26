Тарасова — о словах Вяльбе: «Исинбаева была великой спортсменкой. Она защищала нашу родину»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о российской легкоатлетке Елене Исинбаевой.

Ранее Вяльбе призвала Исинбаеву «закрыть рот и жить в Испании», поскольку считает, что она предает Россию.

«Каждый человек живет там, где хочет и может. Почему Исинбаева вызывает у Вяльбе такую реакцию? Даже нет времени в этом разбираться. Это не мой вопрос. Никто не должен оказывать никакого влияния на нашу жизнь. Исинбаева не сделала ничего противозаконного. Она же не просто обманула государство и уехала. Она поживет там, подумает, и, может быть, вернется. А если не вернется, то не вернется, выучит там детей.

Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует. При этом я очень хорошо отношусь в Вяльбе», — сказала Тарасова «СЭ».

17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили о том, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации. Ранее спортсменка удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов комитета сроком на 8 лет в августе 2016 года.