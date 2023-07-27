ТАСС: Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в движении.

Как утверждает издание, решение было принято заочным голосованием. Одной из причин исключения Исинбаевой стало ее «неучастие в работе Народного фронта и центрального штаба движения».

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.

17 июля Исинбаева сообщила, что продолжит работу в МОК с сентября 2023 года.

27 июля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома ОКР в последние два года.