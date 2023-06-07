Лебедева: «Понимаю Ласицкене. Когда ты понимаешь, что тебя не допустят, это крах»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева рассказала, почему молодые спортсмены легче воспринимают отстранение от международных соревнований.

— Я вообще не представляю, как сейчас себя мотивировать. Смотрела интервью Маши Ласицкене, когда она расплакалась. Я ее прекрасно понимаю. Когда ты вкусил международный уровень и понимаешь, что в ближайшее время тебя не допустят. Это действительно крах. Молодые еще не вкусили это. Может, легче воспринимают. Они на международных соревнованиях не выступали, поэтому им не с чем сравнить. Они более спокойно это воспринимают. В собственном соку все варятся. Поэтому и результаты такие общие. Есть в высоте Лысенко с Иванюком. Они сцепились. Оба выступали на международных соревнованиях и еще держат эту марку. Они помнят. А молодежи очень тяжело это пробить. Когда ты съездил даже на молодежные международные соревнования, то уже думаешь: «А чем я хуже?». Тогда ты и на тренировках по другому относишься. Как крылья вырастают. Шаг за шагом растет результат. А молодежи очень тяжело, — сказала Лебедева.