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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала бывшую легкоатлетку Елену Исинбаеву предательницей Родины.
Ранее Исинбаева в интервью СМИ заявляла, что ее воинские звания носят чисто номинальный характер. Кроме того, экс-спортсменка удалила со своих страниц в соцсетях фотографии с президентом России Владимиром Путиным и упоминания о принадлежности к движению Putin Team.
«Не понимаю, что такого сделала Исинбаева. Что такого, что она живет в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему сегодня хорошо. У нас в стране нет таких правил», — цитирует Тарасову Sport24.
Тренер отметила, что Исинбаева является выдающейся спортсменкой, которая прославила Россию, поэтому ей нельзя предъявлять никаких претензий.
42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира (на открытом воздухе и в помещении), а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.