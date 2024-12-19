Тренер Образцова — о дисквалификации бегуна: «В добавке не было ни слова о запрещенном веществе»

Арина Фомина, личный тренер российского бегуна на короткие дистанции Игоря Образцова, прокомментировала ситуацию с дисквалификацией спортсмена за повторное использование загрязненной допингом биологически активной добавки (БАД).

Срок дисквалификации 29-летнего спринтера продлится с 29 мая 2024 года по 6 июля 2026-го (с зачетом уже отбытого срока временного отстранения с 7 июля 2023-го по 29 мая 2024-го).

«Образцов сумел доказать, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, поэтому за это повторное нарушение ему дали только три года. Очень печально, когда спортсмен покупает добавку, на которой нет ни слова о том, что в ней содержится запрещенное вещество. В нашем случае это экстракт герани, который разрешен только во внесоревновательный период», — приводит ТАСС слова Фоминой.

Тренер отметила, что в минувшем сезоне спортсмен перенес сложную операцию по удалению аппендикса и вернулся на беговую дорожку после реанимации. Они решили использовать БАД, чтобы ускорить процесс восстановления.

Образцов является многократным чемпионом России в спринтерских дисциплинах. В 2019 году он уже получал дисквалифицию из-за наличия запрещенного вещества в допинг-пробе.