Тренер Ласицкене заявил, что ему перестал быть интересен спорт без участия его ученицы

Личный тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, что с 2015 года не смотрит международные турниры, так как его ученица не допущена до них.

«Я перестал смотреть трансляции зарубежных стартов, где Маша должна была бы участвовать. Мне не интересен спорт, который от нее отрекся. Я не могу спокойно смотреть на то, как многие годы крадут у Маши ее спортивную судьбу. Это случалось неоднократно, и не только в этом году», — цитирует Габриляна ТАСС.

Ласицкене пропустила Олимпийские игры 2016 года в Бразилии, летний чемпионат мира — 2022 в США, два зимних мировых первенства (2016, 2022), по два летних (2016, 2022) и зимних (2017, 2021) чемпионата Европы из-за санкций Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.