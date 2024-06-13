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Легкая атлетика

Сегодня, 12:07

Тренер рассказала о состоянии здоровья легкоатлетки Мастерковой

Виктория Кравченко
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Личный тренер легкоатлетки Светланы Мастеркова Светлана Плескач-Стыркина рассказала о состоянии спортсменки. Она отметила, что сегодня, 13 июня, ее выпишут из больницы.

«Мы вчера с ней очень долго разговаривали. Она чувствует себя хорошо, с ней все в порядке», — цитирует тренера ТАСС.

Ранее Mash сообщил, что спортсменку готовят к операции по устранению опухоли в голове. Отмечается, что Мастеркова находится в нейрохирургическом отделении.

Мастеркова выиграла 2 золотые медали (в беге на 800 и 1500 м) на Олимпийских играх в Атланте (США). Также она становилась чемпионкой мира 1999 года в беге на 1500 м и чемпионкой Европы на этой же дистанции в 1998 году.

Мастеркова будет выписана из больницы. Обследование не подтвердило инсульт

Источник: https://tass.ru/sport/21085881
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