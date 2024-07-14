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Легкая атлетика

Сегодня, 15:17

Участницы забега не подавали протест после финиша за то, что за ними бежала собака

Виктория Кравченко
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Технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Клочкова заявила, что участницы первенства России по легкой атлетике в беге на 800 метров не стали на финише подавать протест в судейскую коллегию после того, как их практически весь первый круг преследовала выбежавшая на беговую дорожку собака.

«К сожалению, такое бывает в спорте, даже на футболе животные иногда выбегают на поле. Появление собаки на беговой дорожке организаторы не могли предусмотреть, так случилось. Хорошо, что собачка была спокойная, бежала позади, никому не нанесла вреда и ритм бега не нарушила. Никаких протестов со стороны участниц того забега не было», — цитирует Клочкову ТАСС.

Три участницы забега с собакой, включая победительницу Анну Банатову, установили личные достижения, обладательницы серебряной и бронзовой наград — лучшие личные результаты в сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/21357363
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