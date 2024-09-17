Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:46

Умер двукратный олимпийский чемпион Рима-1960 Отис Дэвис

Руслан Минаев
Telegram Дзен

В возрасте 92 лет умер американский легкоатлет Отис Дэвис, сообщила пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Отмечается, что спортсмен скончался во субботу, 14 сентября.

Дэвис являлся двукратным олимпийским чемпионом Рима-1960 в беге на 400 метров и эстафете 4 по 400 метров. Он первым преодолел барьер в 45 секунд на дистанции 400 метров, установив мировой рекорд.

Действующий мировой рекорд в беге на 400 метров принадлежит южноафриканцу Уэйду ван Никерку — 43,03 секунды.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
В РУСАДА считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг в России
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Сегодня
Вчера
Неделя