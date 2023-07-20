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Сегодня, 20:56

Умер олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР легкоатлет Валюлис

Мария Гусева
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Олимпийский чемпион в эстафете 4x400 м в составе сборной СССР Ремигиюс Валюлис скончался в возрасте 64-лет, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Литвы.

«С глубокой грустью сообщаем, что 19 июля умер известный литовский легкоатлет Ремигиюс Валюлис. Имя Валюлиса навсегда останется в наших сердцах и истории легкой атлетики Литвы», — говорится в сообщении.

Валюлис — олимпийский чемпион (1980), бронзовый призер чемпионата Европы в помещении в беге на 400 м (1980), бронзовый призер чемпионата СССР в помещении в беге на 400 м (1979) и серебряный призер летней Спартакиады народов СССР (1979).

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