Умерла угандийская участница Олимпиады, которую поджег бойфренд

Угандийская бегунья Ребекка Чептегей скончалась, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Уганды.

«Мы глубоко опечалены, что вынуждены объявить о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегей сегодня ранним утром, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении.

3 сентября стало известно, что на 33-летнюю спортсменку напал ее бойфренд. Он облил девушку бензином и поджег. Нападение случилось в доме Чептегей в Кении.

Чептегей принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмена финишировала 44-й в марафонском забеге.