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Легкая атлетика

Сегодня, 11:12

Умерла угандийская участница Олимпиады, которую поджег бойфренд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ребекка Чептегей.
Фото Wikimedia/Johann Conus
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Угандийская бегунья Ребекка Чептегей скончалась, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Уганды.

«Мы глубоко опечалены, что вынуждены объявить о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегей сегодня ранним утром, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении.

3 сентября стало известно, что на 33-летнюю спортсменку напал ее бойфренд. Он облил девушку бензином и поджег. Нападение случилось в доме Чептегей в Кении.

Чептегей принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмена финишировала 44-й в марафонском забеге.

легкая атлетика
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