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Легкая атлетика

Сегодня, 13:00

Ушел из жизни тренер Елены Исинбаевой — Евгений Трофимов

Камила Абдурахманова
Евгений Трофимов и Елена Исинбаева на Олимпийских играх в Лондоне.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Заслуженный тренер России Евгений Трофимов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Приносим искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении ВФЛА.

С 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год Трофимов тренировал двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Трофимов имеет медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Елена ИСИНБАЕВА и Евгений ТРОФИМОВ Евгений Трофимов: «Исинбаева каждый день звонит и отчитывается»
Евгений Трофимов
Елена Исинбаева
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