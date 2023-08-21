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Сегодня, 22:55

В Дагестане переименовали легкоатлетический стадион имени Исинбаевой

Алина Савинова
Елена Исинбаева.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Легкоатлетический стадион в Дагестане, который был назван в честь олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, переименован в стадион «Труд», сообщает ТАСС со ссылкой на текст постановления правительства региона.

«Правительство Республики Дагестан постановляет переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение республики Дагестан «Стадион «Труд», — говорится в документе.

Ранее переименовать стадион в центре Махачкалы предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), который до сих пор никто не побил.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Елена Исинбаева
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