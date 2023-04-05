В Госдуме назвали принципиально важным решение World Athletics восстановить статус ВФЛА

Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал принципиально важным решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.

«Мы считаем вопрос о восстановлении статуса ВФЛА принципиально важным, потому что легкая атлетика — базовый вид спорта. Санкции длились около 7 лет, мы проделали большую работу в антидопинговом направлении. Мы — за чистый спорт, восстановление статуса ВФЛА. Сегодня мы рассмотрели законопроект, наделяющий РУСАДА большими полномочиями, организация будет встроена в нашу систему. Законопроект будет рассмотрен на втором чтении, докладчиком назначен ваш покорный слуга», — сказал Ревенко на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

23 марта в World Athletics восстановили членство ВФЛА в организации после отстранения, которое действовало с ноября 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.