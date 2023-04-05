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Легкая атлетика

Сегодня, 12:27

В Госдуме назвали принципиально важным решение World Athletics восстановить статус ВФЛА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал принципиально важным решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.

«Мы считаем вопрос о восстановлении статуса ВФЛА принципиально важным, потому что легкая атлетика — базовый вид спорта. Санкции длились около 7 лет, мы проделали большую работу в антидопинговом направлении. Мы — за чистый спорт, восстановление статуса ВФЛА. Сегодня мы рассмотрели законопроект, наделяющий РУСАДА большими полномочиями, организация будет встроена в нашу систему. Законопроект будет рассмотрен на втором чтении, докладчиком назначен ваш покорный слуга», — сказал Ревенко на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

23 марта в World Athletics восстановили членство ВФЛА в организации после отстранения, которое действовало с ноября 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

Сергей Шубенков (справа). «Это тоже требует мужества». Что ждет российскую легкую атлетику после восстановления в правах

Сборная России по легкой атлетике
ВФЛА
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