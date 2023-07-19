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Сегодня, 14:41

В Госдуме поддержали инициативу переименовать стадион имени Исинбаевой

Ана Горшкова
Корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что согласен с необходимостью переименовать в Махачкале стадион имени Елены Исинбаевой.

«Я очень хорошо знаю стадион «Труд» в Махачкале, он почитаем жителями города. Он все время забит, там всегда детишки занимаются. Шесть лет назад его без общественных слушаний назвали именем Елены Исинбаевой. Сейчас предложили дать возможность горожанам определиться. Я полностью поддерживаю Меликова в этом вопросе, считаю, что это абсолютно правильная и адекватная реакция», — приводит слова Хамзаева «Газета.Ru».

Также депутат положительно оценил инициативу главы Дагестана Сергея Меликова предоставить жителям города право выбрать новое название. Хамзаев заявил, что Исинбаева должна слышать «реакцию своих земляков» и отметил, что он «не приемлем, когда вот так опрометчиво себя ведут».

Елена Исинбаева. «Заявления из-за кордона — серьезный сигнал». Исинбаева — под огнем критики

17 июля двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сообщила, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). На следующий день МОК объявил, что Исинбаева соответствует критериям участия в мероприятиях, так как не поддерживала СВО.

41-летняя Исинбаева в 2016 году была избрана в комиссию спортсменов МОК, войдя в четверку, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со сроком полномочий 8 лет.

Елена Исинбаева. Елена Исинбаева: история жизни и успеха двукратной олимпийской чемпионки
Источник: Газета.Ru
Елена Исинбаева
МОК
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