В Госдуме поддержали инициативу переименовать стадион имени Исинбаевой

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что согласен с необходимостью переименовать в Махачкале стадион имени Елены Исинбаевой.

«Я очень хорошо знаю стадион «Труд» в Махачкале, он почитаем жителями города. Он все время забит, там всегда детишки занимаются. Шесть лет назад его без общественных слушаний назвали именем Елены Исинбаевой. Сейчас предложили дать возможность горожанам определиться. Я полностью поддерживаю Меликова в этом вопросе, считаю, что это абсолютно правильная и адекватная реакция», — приводит слова Хамзаева «Газета.Ru».

Также депутат положительно оценил инициативу главы Дагестана Сергея Меликова предоставить жителям города право выбрать новое название. Хамзаев заявил, что Исинбаева должна слышать «реакцию своих земляков» и отметил, что он «не приемлем, когда вот так опрометчиво себя ведут».

17 июля двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сообщила, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). На следующий день МОК объявил, что Исинбаева соответствует критериям участия в мероприятиях, так как не поддерживала СВО.

41-летняя Исинбаева в 2016 году была избрана в комиссию спортсменов МОК, войдя в четверку, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со сроком полномочий 8 лет.