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Легкая атлетика

Сегодня, 18:54

В Италии поймали медведицу, убившую бегуна

Мария Гусева
Фото Global Look Press
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В провинции Тренто (Италия) поймали медведицу, которая в начале апреля убила бегуна на пробежке в лесу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство северного итальянского региона.

Сообщается, что детали операции по поимке хищника на пресс-конференции позднее расскажет президент Тренто Маурицио Фугатти и асессор по вопросам сельскохозяйственной и лесной политики Джулия Дзанотелли.

Судьба медведицы остается неопределенной. Власти Тренто заявили о готовности перевезти животное в любую другую местность, представители которой оплатят транспортировку.

Гибель 26-летнего бегуна Андреа Папи стала первым подобным случаем в Италии. Всего в стране за 150 лет наблюдений зафиксировано 7 случаев, не закончившихся смертью человека.

Андреа Паппи. Медведь оказался быстрее. Итальянский бегун растерзан в Доломитах

Источник: РИА
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