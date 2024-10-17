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Легкая атлетика

Допинг

Сегодня, 14:29

В РУСАДА призвали организаторов Московского марафона уделять больше внимания борьбе с допингом

Алина Савинова
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что организаторам Московского марафона следует уделять больше внимания антидопинговому образованию участников забегов.

«Похвально, что организаторы крупных спортивных мероприятий хотя бы на словах стали уделять внимание антидопинговой составляющей любительских соревнований. Речь идет в том числе и о Московском марафоне. Немалую роль в этом сыграла дискуссионная площадка, которую организовало РУСАДА в мае этого года для обсуждения антидопинговых норм в массовом спорте. Дело в том, что антидопинговые правила применимы не только к профессиональным спортсменам, но и к спортсменам-любителям, и мы регулярно об этом напоминаем, особенно это актуально в связи с большой популярностью забегов и марафонов», — цитирует Логинову ТАСС.

Также она порекомендовала проверять участников массовых спортивных мероприятий на наличие дисквалификации. По словам Логиновой, эта информация находится в открытом доступе на сайте РУСАДА.

Московский марафон проходил 12-13 октября при поддержке FONBET.

Источник: ТАСС
легкая атлетика

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